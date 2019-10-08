США вводят визовые ограничения против ряда представителей властей Китая

Американские власти вводят визовые ограничения в отношении представителей властей Китая, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе республики. Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео.

— Сегодня я заявляю о визовых ограничениях в отношении [ряда представителей] Правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которые, как мы предполагаем, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении казахов, уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, — говорится в распространённом заявлении, текст которого приводит ТАСС.

Как отметил госсекретарь, под ограничения могут также попасть члены семей таких должностных лиц.

Помпео пояснил, что эти меры дополняют решение Вашингтона о внесении 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации в СУАР, о котором заявил Минторг США ранее. Госсекретарь также отметил, что США призывают КНР освободить всех незаконно задержанных.

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