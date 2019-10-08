DJ Smash заявил, что простил избивших его экс-депутата и промоутера

Однако он не пояснил, прощает ли истребованную в суде компенсацию морального вреда.

DJ Smash заявил в своём инстаграме , что прощает избивших его экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича.

По его словам, нужно быть великодушным и отпускать ситуацию.

— В еврейский День прощения я хочу совершить великодушный поступок и простить тех двух персон (Телепнева и Ванкевича. — Прим. Лайфа), которые совершили достаточно неприятный и неправильный поступок в прошлом году, — сказал музыкант в своём видеообращении.

Однако он не пояснил, прощает ли истребованную в суде компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, утраченный доход в размере 10 миллионов 794 тысяч рублей и расходы в палате медицинских услуг в размере 247 тысяч 307 рублей. В марте Свердловский районный суд постановил взыскать с Телепнева и Ванкевича эту сумму.

Недавно Ванкевич был отпущен из КП-8 Соликамска во исполнение судебного решения о замене срока лишения свободы на её ограничение. В то же время Телепнев всё ещё находится в колонии-поселении в Пермском крае.

Напомним, в феврале 2018 года Александр Телепнев и Сергей Ванкевич избили DJ Smash (Андрея Ширмана) в пермском ночном клубе за то, что музыкант отказался сделать селфи. Ширман получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.