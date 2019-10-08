В Госдуму внесли проект о защите прав ребёнка на жильё при разводе родителей

Законопроект рассмотрели и одобрили на заседании Правительства России 2 октября.

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий защиту прав ребёнка на жильё в случае развода его родителей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что проект предусматривает изменения в правовом регулировании вопросов участия родителей в дополнительных расходах на детей.

Проект также предусматривает и привлечение к участию родителя, не проживающего с ребёнком, в вопросах о дополнительных обязательствах, которые связаны с обеспечением несовершеннолетнего жильём.

Действующая редакция статьи 86 Семейного кодекса РФ гласит, что при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств суд может привлечь обоих родителей к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

В этой статье перечень исключительных обстоятельств не является исчерпывающим, в связи с чем правительство предлагает внести в этот список отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 2 октября.