Экс-премьер Италии Берлускони в Сочи поздравил Путина с днём рождения

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поделился со своими подписчиками в "Фейсбуке", что находится сейчас в российском Сочи по случаю дня рождения своего давнего друга Владимира Путина.

— Я сейчас в Сочи, в Российской Федерации, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Обсудили отношения между двумя странами, а также международную ситуацию, — написал Берлускони.

Дружеское общение двух политиков продолжается уже не первый год, а праздничные визиты итальянца в Россию на дни рождения Путина и вовсе можно назвать своеобразной традицией, из-за которой против Берлускони даже ввели персональные санкции на Украине, когда он приезжал на праздник в Крым.