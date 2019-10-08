Экс-премьер Италии Берлускони в Сочи поздравил Путина с днём рождения

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поделился со своими подписчиками в "Фейсбуке", что находится сейчас в российском Сочи по случаю дня рождения своего давнего друга Владимира Путина.

Я сейчас в Сочи, в Российской Федерации, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Обсудили отношения между двумя странами, а также международную ситуацию, — написал Берлускони.

Дружеское общение двух политиков продолжается уже не первый год, а праздничные визиты итальянца в Россию на дни рождения Путина и вовсе можно назвать своеобразной традицией, из-за которой против Берлускони даже ввели персональные санкции на Украине, когда он приезжал на праздник в Крым.

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