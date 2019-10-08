Москалькова сообщила о росте жалоб на насилие со стороны сотрудников ФСИН

В отношении начальников территориальных органов службы, где были зафиксированы факты этих преступлений, были приняты соответствующие меры.

По факту превышения должностных полномочий с применением оружия или спецсредств сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) было возбуждено десять уголовных дел в 2019 году, рассказали в Аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

— За восемь месяцев 2019 года по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК Российской Федерации в отношении десяти сотрудников возбуждено десять уголовных дел, — сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, по фактам незаконного применения физической силы и спецсредств в прошлом году в целом в уголовно-исполнительной системе РФ возбуждено 44 уголовных дела.

В отношении начальников территориальных органов ФСИН РФ, где были зафиксированы факты жестокого обращения с заключёнными, приняты соответствующие меры, отметила Москалькова.

— В частности, уволено руководство УФСИН России по Ярославской области, — добавила она.

Ранее Лайфу стало известно имя нового директора Федеральной службы исполнения наказаний.