В Кирове скончалась заслуженный художник РСФСР Инна Широкова

В Кирове на 83-м году жизни скончалась заслуженный художник РСФСР и России Инна Широкова. Об этом сообщает портал "Про город" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

— Созданные ею картины русских праздников и народных гуляний, многофигурные жанровые композиции всегда выделялись на российских и международных выставках, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Широкова была награждена дипломом Российской академии художеств, а также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Кроме того, она состояла в Союзе художников России с 1968 года.

Прощание с художницей состоится 9 октября в 10:00 в региональном отделении Союза художников России.