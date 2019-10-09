СМИ назвали диагноз мамы брошенного в лесу мальчика с мешком на голове

Жительница Москвы Надежда Куликова, оставившая своего сына зимней ночью в парке "Лосиный остров", страдает от параноидной шизофрении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

— Куликова страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, в связи с поставленным диагнозом женщина не может быть привлечена к уголовной ответственности. Однако отмечается, что принимать окончательное решение будет прокуратура и суд.

Сам мальчик, по данным журналистов, находится на гособеспечении, ходит на учёбу и лечение, наблюдается у врачей. Его бабушка в настоящее время решает вопрос об оформлении опеки над ребёнком.

Напомним, в феврале текущего года Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. Там она рассказала, что мальчик попросил её заехать в парк "Лосиный остров", после чего убежал.

Вскоре пропавшего ребёнка нашли в районе 103-го километра МКАД, и его слова о произошедшем сильно отличались от показаний матери, а согласно показаниям обнаруживших мальчика автомобилистов, на нём были мешок и скотч. После этого мать ребёнка была арестована, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.