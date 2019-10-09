Парламент Эквадора приостановил деятельность на фоне протестов

1 октября президент страны Ленин Морено сообщил о проведении ряда экономических реформ в стране.

Парламент Эквадора решил приостановить свою деятельность на фоне массовых протестов в Кито и других городах, сообщил РИА "Новости" депутат от движения CREO ("Создавая возможности") Омеро Кастаньер.

— Национальное собрание приостановило свою деятельность, — сказал Кастаньер.

По его словам, координаторы различных законодательных органов провели встречу с председателем и вице-президентом собрания, в ходе которой было принято решение о приостановлении деятельности.

— Нет никаких гарантий, позволяющих членам собрания и должностным лицам посещать здание парламента, — объяснил такое решение депутат.

Напомним, 1 октября президент Эквадора Ленин Морено сообщил о проведении ряда экономических реформ в стране. Из-за роста недовольства граждан и протестов было принято решение либерализовать цены на топливо и отменить субсидии на него, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов. В связи с возможностью мятежа лидер страны перевёз правительство из столицы Эквадора.