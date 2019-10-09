В Северодвинске женщина избила грудничка на глазах у прохожих — видео

В Северодвинске очевидцы сняли на видео, как женщина избивает ребёнка в в коляске. Ролик опубликовали в группе "Северодвинск life".

Участники сообщества предположили, что женщина была наркоманкой и искала запрещённые вещества.

На записи женщина сначала роется в траве, как будто что-то ищет, а затем наклоняется к коляске и начинает бить ребёнка. После этого она, спотыкаясь, убегает.

Автор видео обратился в полицию, сейчас устанавливается личность женщины.

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