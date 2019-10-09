В ЛНР сообщили об обстреле Золотого накануне разведения войск

Силовики применили БМП и стрелковое оружие, по населённому пункту выпустили десять боеприпасов.

Украинские силовики обстреляли посёлок Золотое в ЛНР накануне вывода войск из Донбасса, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

— Командиры соединений в зоне карательной операции пытаются сорвать процесс разведения сил и средств на участке № 2 "Золотое", — сказал он.

Осадчий пояснил, что для того, чтобы сорвать договорённости, силовики Украины усилили интенсивность обстрелов населённых пунктов, которые находятся в зоне разведения войск, для провокации подразделений Народной полиции.

По данным Осадчего, для обстрела украинские силовики применили БМП и стрелковое оружие, по населённому пункту Золотое выпустили десять боеприпасов.

Он также не исключил, что организовать такую провокацию могли националисты, которые накануне прибыли в Золотое.

— Мы призываем международные организации принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий, — сказал представитель Народной милиции ЛНР.

Осадчий добавил, что сторона ЛНР полностью придерживается ранее достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаётся на провокации украинских силовиков.

Напомним, 7 октября Украина должна была начать вывод войск из Донбасса, однако Киев сообщил о срыве разведения сил из-за нарушения перемирия.