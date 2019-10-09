Песков назвал "старым" новый доклад в сенате США о "российском вмешательстве"

В "новом" докладе специального Комитета по разведке Сената США, собственно, нового ничего и нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Нового ничего нет. Рецидив старого, — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что в опубликованной во вторник второй части доклада утверждается, что российское Агентство интернет-исследований стремилось нанести ущерб шансам Хиллари Клинтон на избрание президентом и по указанию Кремля поддерживало Дональда Трампа.

Ранее тема "российского вмешательства" уже активно обсуждалась в США в ходе расследования соответствующего дела спецпрокурором Робертом Мюллером, которое завершилось провалом.