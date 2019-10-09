В МИД РФ обсуждают возможность встречи министров стран "нормандской четвёрки"

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, согласование "формулы Штайнмайера" стало важным шагом в решении внутриукраинских проблем.

Возможность встречи стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Германия, Франция, Украина) обсуждается, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью газете "Известия".

— Этот вопрос сейчас прорабатывается, — ответил он.

По его словам, согласование "формулы Штайнмайера" 1 октября в Минске стало "очень важным шагом, который открывает хорошие перспективы для решения многих внутриукраинских проблем".

Он рассказал, что Киеву "ещё предстоит реализовать" в рамках минских соглашений.

— Среди них — амнистия, особый статус, он подразумевает, что жители этих регионов будут пользоваться языком, который является их родным, и делать это будут абсолютно свободно, — пояснил Вершинин.

Отвечая на вопрос о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, замминистра назвал её "краткой, но полезной".

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что после подписания Украиной "формулы Штайнмайера" шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четвёрки" увеличиваются.