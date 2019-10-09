В Афганистане задержан один из глав разведки "Талибана"

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Фото © EPA/TASS (архивное)

Сотрудники спецназа Афганистана 9 октября задержали главу разведки радикального движения "Талибан"* по району Вагаз в провинции Газни Муллу Нуруддина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Арифа Нури.

— Вместе с ним за террористическую деятельность был задержан его брат, — сказал Нури.

Подробности задержания не раскрываются.

В Афганистане идёт противостояние сил правительства и боевиков движения "Талибан", которое овладело крупной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на большие города. Национальные силы обороны и безопасности страны проводят операции по борьбе с терроризмом.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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