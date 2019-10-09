Британец сорвал крупнейший джекпот в стране

Житель Великобритании выиграл 170 миллионов фунтов (190 миллионов евро) в лотерею EuroMillions, сорвав крупнейший джекпот в стране, сообщается на сайте лотереи.
Победитель угадал пять основных номеров, а также две "счастливые звезды".
Предыдущий рекорд принадлежал паре из Шотландии, которая выиграла 161 миллион фунтов в 2011 году.
Ранее Лайф рассказал об американском трактористе, который выиграл больше миллиона долларов в лотерею, но не потратил на себя ни гроша.
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