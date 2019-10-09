В США демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента Трампа

Белый дом направил в палату представителей письмо об отказе в сотрудничестве в рамках расследования.

Демократы, имеющие большинство в палате представителей Конгресса США, не дают республиканцам участвовать в расследовании, которое было начато в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, заявил представитель Белого дома на встрече с журналистами.

— Это беспрецедентно, что им (республиканцам. — Прим. Лайфа) отказали. Это нарушает основы процесса… Палата не даёт права меньшинству в комитетах делать запросы, — сказал он.

Он рассказал, что во время предыдущих процедур импичмента в отношении Ричарда Никсона и Билла Клинтона меньшинству в палате представителей позволяли на равных участвовать в расследовании. По его словам, без участия республиканцев расследование будет однобоким.

Ранее Белый дом направил в палату представителей письмо об отказе от сотрудничества в рамках расследования процедуры импичмента Трампа.