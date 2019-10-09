СМИ: В России могут взлететь цены на воду в бутылках

Впрочем, в Минпромторге не видят оснований для таких опасений: до обязательного внедрения системы состоится добровольный эксперимент.

Новые правила маркировки бутилированной воды могут спровоцировать рост цен на данный продукт, а также перебои с его поставками из-за рубежа. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на организацию "Опора России", направившую соответствующее письмо главе Минпромторга Денису Мантурову.

В документе говорится, что проверять маркировку будут таможенники, поэтому наносить коды на бутылки необходимо будет до ввоза в РФ. "Опора России" считает, что иностранные производители откажутся менять свой производственный процесс, в связи с чем обязанность по маркировке ляжет на российских импортёров. В таком случае они будут вынуждены помечать бутылки прямо перед ввозом в страну.

Затраты на технику для печати этикеток будут составлять несколько десятков миллионов рублей, полагают в организации. По мнению "Опоры России", это приведёт к росту стоимости импортной воды в бутылках и к перебоям с поставками.

В Минпромторге, в свою очередь, полагают, что новые правила не скажутся на стоимости воды. Замглавы ведомства Виктор Евтухов указал, что до обязательного внедрения системы состоится добровольный эксперимент, чтобы производители могли настроить процесс и протестировать нововведения.

Также в ведомстве отметили, что нанесение кодов даст возможность снизить долю нелегальной продукции, но оценить количество фальсификата на рынке затруднились.