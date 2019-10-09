Опрос показал, сколько россиян живут в постоянном стрессе

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения представили результаты исследования, приуроченного ко Всемирному дню психического здоровья, об уровне стресса, в котором находятся россияне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Эксперты указали, что в последние годы доля граждан, которые пребывают в перманентном стрессе, сильно возросла.

— С 2010 года доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3 процентов до 8 процентов, — приводит агентство данные опроса.

В центре уточнили также, что доля граждан, которые испытывают стресс довольно часто, тоже возросла, однако не так существенно, с 15 процентов в 2010 году до 17 процентов в 2019-м.