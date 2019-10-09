Цены на золото могут вырасти к концу года

На фоне международных торговых войн жёлтый металл всё ещё продолжает играть роль мировых и чрезвычайных денег.

Ухудшающиеся прогнозы по росту мировой экономики в ближайшие годы и нестабильность на рынках увеличивают желание инвесторов спрятать капиталы в золото, полагают опрошенные РИА "Новости" аналитики и эксперты.

По их мнению, в условиях геополитических конфликтов и санкций золото становится не только надёжным активом, но и возвращается к роли мирового платёжного средства. Это означает, что к концу года цена золота может вырасти до 1600 долларов за унцию.

— Золото не является производительным активом и не приносит процентов, а его основная функция заключается не в росте стоимости и капитала, а в их надёжном сохранении, — сказал агентству старший риск-менеджер "Алго капитала" Виталий Манжос.

В то же время на фоне международных торговых войн золото всё ещё продолжает играть роль мировых и чрезвычайных денег, пояснил эксперт. По его словам, одним из последних таких примеров является Венесуэла, которой сейчас приходится распродавать десятки тонн золота из резервов Центробанка.

По словам главы отдела операций с драгоценными металлами Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгения Афанасьева, для золота негативный внешний фон всегда положителен. К концу года ожидается рост до 1600 долларов, а в краткосрочной перспективе металл стремится к 1550 долларам за унцию.