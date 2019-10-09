Милонов попросил Чайку защитить школы от Хэллоуина

Главный российский борец с гей-пропагандой, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с призывом вновь защитить скрепы россиян от "вредоносных" праздников и не допустить празднования Хэллоуина в школах.

— Совсем скоро нашу страну охватит "эпидемия" празднования так называемого Хэллоуина. Торговые комплексы, парки, общественные пространства и иные места будут украшаться в тематике этого чуждого русской культуре "праздника", — приводит РИА "Новости" текст его обращения.

По мнению депутата, данный праздник является враждебным для России, ведь основан на поклонении тёмным силам и восхвалении "различного сатанизма". Ещё ужаснее, по его словам, то, что главными действующими лицами являются дети.

— Именно их ушлые коммерсанты будут втягивать в искусственное раздувание "праздника", подогретое влиянием западного кинематографа и массовой поп-культуры, — пишет Милонов.

Он отмечает, что столь настойчивое навязывание россиянам чуждых идей несёт более глубокий смысл и целью всего этого является продиктованное "мировой закулисой" стремление размыть отечественный "культурный код", чтобы затем возвести США на вершину мирового порядка.

Исходя из всего этого, Милонов предлагает провести "превентивную проверку государственных предприятий, школ, вузов и иных объектов по всей стране с целью недопущения проведения празднования Хэллоуина и пропаганде вредоносных ценностей".

Парламентарий уже не в первый раз призывает высокопоставленных госслужащих помочь ему в борьбе с Хэллоуином, годом ранее Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением наказывать жёстко наказывать должностные лица, которые организуют праздник в школах.

Это требование несколько мягче того, что депутат направлял в 2017 году тогда ещё министру образования и науки РФ Ольге Васильевой, в котором просил и вовсе запретить проведение праздника в учебных заведениях.