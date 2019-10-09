В МЧС дали рекомендации по выживанию заблудившимся в лесу

Надёжным временным укрытием могут стать навес либо шалаш, а при тёплой погоде будет достаточно простого навеса.

Заблудившись в лесу, стоит избегать звериных троп и не заходить глубоко в незнакомую местность, поскольку там встречаются опасные животные, пишет РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.

Спасатели напомнили, что самое главное — это не терять самообладание. Потерявшись в лесу, не нужно паниковать и двигаться дальше: стоит присесть, успокоиться и сориентироваться на местности, можно даже развести костёр. Дым привлечёт внимание.

Если сотовый телефон всё ещё остаётся в сети, необходимо сразу же позвонить спасателям на 01 или 112, а также родным и друзьям.

Если связь отсутствует, лучше не идти дальше, особенно ночью. Вместо этого спасатели рекомендуют отдохнуть и набраться сил. Для ночлега надо найти сухое возвышенное место или расположиться рядом с водой, но обязательно на открытой местности. Надёжным временным укрытием может стать навес либо шалаш, а при тёплой погоде будет достаточно простого навеса.

При движении по лесу МЧС советует не заходить на звериные тропы, поскольку там могут встретиться опасные животные. Стоит помнить, что без еды человек может прожить до 30 дней, а без воды лишь неделю. Взять питьевую воду можно из реки или ручья.

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