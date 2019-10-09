Невеста сдала жениха, ограбившего ради неё банк

Житель Техаса Хит Эдвард Бампус очень сильно хотел устроить свадебное торжество для своей возлюбленной, но так и не смог собрать необходимую для покупки колец и оплаты церемонии сумму, поэтому за сутки до главного дня своей жизни решил ограбить банк.

Как стало известно журналистам DailyMail, утром 4 октября жених приехал в городок Гровтон, расположенный в четырёх десятках километров от его дома, зашёл в двери банковского отделения, потребовал от кассира выложить всю наличку и пригрозил применить оружие, если тот не подчинится.

По всей видимости, между грабителем и его жертвой всё же произошёл непродолжительный диалог, в ходе которого Бампус признался, что на самом деле не является грабителем, но ему нужны деньги на свадьбу. Забрав наличные, он сел в свою машину и поехал домой, выбросил по пути пистолет и всю одежду, в которой был.

Мужчина не учёл, что во время налёта попал в объективы видеокамер и его лицо полицейские видели, хотя и не смогли опознать. Пресс-служба шерифа Гровтона обратилась к общественности и опубликовала изображения грабителя с просьбой помочь в его поимке.

К несчастью для налётчика, на эти фотографии в Сети наткнулась его благоверная, которая сразу узнала мужчину на изображениях. Оценила ли она решительность Бампуса — неизвестно, но она повлияла на жениха и уговорила сдаться властям, что тот и сделал.

Сообщается, что большую часть украденной суммы мужчина всё же вернул. Против него выдвинули обвинения в ограблении с отягчающими обстоятельствами, он был заключён под стражу.