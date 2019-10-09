Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания в рамках импичмента

Спикер американской палаты представителей Нэнси Пелоси ответила на отказ Белого дома от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Заявление размещено на сайте спикера.

— Белый дом должен быть предупреждён о том, что все дальнейшие усилия по сокрытию правды от народа о злоупотреблении президентом властью будут расцениваться как ещё одно свидетельство воспрепятствования [расследованию], — говорится в тексте.

Ранее в Белом доме указали, что не намерены сотрудничать с демократами конгресса в рамках импичмента. Кроме того, там заявили, что демократы, удерживающие большинство в палате представителей американского конгресса, не дают республиканцам участвовать в расследовании, инициированном в рамках процедуры импичмента.

В сентябре Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь Майк Помпео отмечал, что некоторые члены конгресса преследуют Госдеп в связи с попытками демократов отстранить нынешнего американского лидера от власти. По его словам, некоторые члены конгресса связывались с работниками ведомства напрямую и пытались заставлять их "предоставить документы".

В свою очередь Трамп обвинил Пелоси в госизмене и выступил за её "немедленный импичмент".