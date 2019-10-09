В России и на Украине сравнили стоимость основных продуктов

Съёмки исследования провели за неделю в Саратове и Киеве в гипермаркете сети "Ашан".

Основные продукты питания в России в целом стоят дешевле, чем на Украине, согласно опубликованному в YouTube ролику, где сравниваются цены в двух странах.

Съёмки провели за неделю в Саратове и Киеве в гипермаркете "Ашан".

Например, цена килограмма картофеля на Украине начинается от 14 гривен (около 39 рублей), в то время как в России — от 12 рублей.

Цена килограмма риса в Саратове стартует от 59 рублей, а в Киеве — от 21 гривны (около 55 рублей). Макароны в российском городе стоят от 50 рублей, а в украинском — 42 гривны (111 рублей).

Начальная стоимость литра молока в Саратове составляет 41,9 рубля, а в Киеве — от 18,16 гривны (47,8 рубля).

В основном потребительская корзина на 2019 год на Украине обходится дороже, чем в России.

Ранее Лайф рассказал, что в России потребительскую корзину могут разделить по гендерному признаку.