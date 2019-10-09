В КНДР заявили о поддержке политики Путина по защите суверенитета России

Руководство Северной Кореи поддерживает политику президента России Владимира Путина, которая направлена на защиту национальных интересов и суверенитета государства. Об этом сказал председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ.

— Мы целиком поддерживаем и разделяем политику [Владимира] Путина по защите суверенитета России, — заявил Цой Рён Хэ в ходе встречи с делегацией глав российских СМИ, находящейся в Пхеньяне с рабочим визитом.

В конце апреля этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Россию и встретился с главой РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух держав беседовали 3,5 часа.

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