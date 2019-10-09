На досрочные пенсии в 2020 году выделили 4,4 млрд рублей

В бюджете Пенсионного фонда России на 2020 год предусмотрено 4,4 млрд рублей для выплат пенсий россиянам, которые назначаются досрочно при невозможности устроиться на работу. Об этом сообщает ТАСС.

Запланированная сумма с каждым годом будет увеличиваться. Если в 2020-м это 4,4 млрд, то в 2021-м предусмотрено уже 5,6 млрд рублей, а в 2022-м — 6,4 млрд.

Отмечается, что россияне могут выйти на пенсию на два года раньше установленного законом возраста, для этого надо только предоставить предложение органа службы занятости о направлении на пенсию по старости досрочно и пакет основных документов. По данным ПФР, сейчас в стране 23,5 тыс. получателей такой пенсии.

В конце сентября Минтруд анонсировал повышение пенсий более 30 миллионов россиян.