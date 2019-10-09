Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России

Замедление экономического роста страны обусловлено несколькими факторами, усугубляющимися продлением санкций.

Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России до 1% в 2019 году. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка об экономике стран Европы и Центральной Азии за октябрь этого года. Ранее регулятор ожидал роста экономики РФ на уровне 1,2%.

— Прогнозируется, что рост в России замедлится до 1% в 2019 году, — говорится в документе, выдержки из которого приводит ТАСС.

Всемирный банк также снизил прогноз роста ВВП России на следующий год с 1,8% до 1,7%. Как считают аналитики банка, в 2021 году рост будет составлять 1,8%.

Отмечается, что замедление экономического роста страны обусловлено несколькими факторами, в свою очередь усугубляющимися продлением санкций. Среди них — слабые инвестиции, низкий рост торговли, сокращение нефтедобычи из-за соглашения ОПЕК+, загрязнение основных нефтепроводов в Европу и некоторые другие.

В то же время Всемирный банк выделяет начало реализации нацпроектов как один из факторов, которые способны поддержать рост экономики РФ в 2020 году.