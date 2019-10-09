Четверо подростков погибли в ДТП под Волгоградом, отмечая день рождения

На данный момент в больнице находится ещё один 18-летний молодой человек с переломами.

Автомобиль с пятью подростками от 16 до 19 лет влетел в дерево в Михайловке Волгоградской области, четверо из них погибли, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, около часу ночи 9 октября компания в Михайловке отмечала девятнадцатилетие приятеля. Один из друзей взял машину своего отца ВАЗ-2106 покататься. Однако юноша не справился с управлением и врезался в дерево.

— Погиб сам, его товарищ (у которого был день рождения) и ещё две сестры, одна из которых несовершеннолетняя, 2003 г.р. В больнице находится ещё один 18-летний парень с переломами, — указали в полиции.

Как отметили в ведомстве, на место аварии выезжали следователи, руководство регионального ГАИ, эксперты. Был ли пьян водитель, пока не установлено, проводится проверка по факту трагедии.