Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Сбой в работе соцсети Instagram наблюдается 9 октября в ряде стран. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с проблемами сталкиваются пользователи в Греции, Германии, Польше, США, Великобритании, Белоруссии, Франции, Японии, Бразилии и Аргентине. В России о сбоях информируют в основном москвичи.

По информации сервиса, большая часть пользователей испытывает сложности с просмотром новостной ленты (57 процентов), ещё 24 процента — с просмотром сторис, порядка 17 процентов не могут загрузить в социальную сеть свои посты.