Туристы рассказали, как действительно можно путешествовать дешевле

Из малоизвестных, но действенных лайфхаков путешественники называли, например, покупку билетов во вторник, поскольку по средам авиакомпании и агентства корректируют цены по курсу валют.

Любители и профессионалы путешествий из России поделились советами, как можно уменьшить нагрузку на кошелёк, отправляясь в любую точку мира. Об этом сообщает онлайн-сервис OneTwoTrip.

Из 1271 опрошенного пользователя сервиса 79% отметили, что им удаётся сократить расходы, если искать авиабилеты по близлежащим направлениям. Также можно рассмотреть другие виды транспорта, 69% респондентов заявили, что им это помогало. Не лишним будет проверить и стоимость билетов в соседние даты — так экономят 79,5% опрошенных.

Снизить финансовую нагрузку можно при оплате брони в отеле, если сделать это сразу, а не во время заселения. Здесь экономия складывается за счёт колебаний курса валют, да и стоимость самого номера так получается ниже. К данному методу прибегает 65% респондентов, 48% из них удаётся сократить расходы.

Из малоизвестных, но действенных лайфхаков путешественники называли, например, покупку билетов во вторник, поскольку по средам авиакомпании и агентства корректируют цены по курсу валют. Об этой лазейке знает лишь 21% опрошенных, передаёт РИА "Новости".

Ещё 32% бронируют отели с возможностью отмены, после чего мониторят цены. Как только стоимость номера падает, его можно быстро перебронировать и сэкономить. Также работает использование программ лояльности, по которым можно рассчитываться милями, так смогло сэкономить 43% респондентов.

Примерно треть, 28%, путешественников проверяют цены не только на сайте, но и в приложении, где они могут оказаться существенно ниже. Тоже непопулярный, но иногда действенный способ — просмотр сайтов в режиме инкогнито. Так никогда не поступало 72%, зато из тех, кто прибегал к этому, — почти половина, 13% нашли варианты выгоднее.