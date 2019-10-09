В Приморье вандалы засыпали Вечный огонь землёй и помочились на него

В городе Уссурийске в Приморском крае неизвестные осквернили Вечный огонь, засыпав его землёй. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального УМВД РФ.

— Полиция устанавливает личности хулиганов, осквернивших мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, — сказал представитель.

Как сообщает агентство UssurMedia, двое молодых людей в возрасте до 20 лет также справили на памятник нужду.

Мемориал был установлен в мае 1977 года в честь жителей города, павших в сражениях Великой Отечественной войны.