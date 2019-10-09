В Роспотребнадзоре назвали идеальную для здоровья температуру в квартире

И слишком высокая, и слишком низкая температура воздуха негативно сказывается на здоровье жильцов.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какого температурного режима стоит придерживаться в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В сообщении подчеркнули, что нормативы на температуру и влажность в жилых домах узаконены. Тем, кто столкнулся с нарушением нормативных показаний в квартире, посоветовали обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию. В том случае, если результат обращения неудовлетворительный, можно также обратиться с жалобой в Управление Роспотребнадзора или жилищную инспекцию города.

— Существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для здоровья. Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18–24 градуса, а в тёплый период года 20–28 градусов, — отметили в заявлении.

Эксперты добавили, что повышенная температура воздуха в помещении негативно отражается на умственной и физической работоспособности и провоцирует быстрое утомление. Также такая температура увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, появляется риск возникновения простудных заболеваний или заболеваний органов дыхания.

Холод, в свою очередь, помимо высокого риска заболеваний острыми респираторными инфекциями усугубляет течение хронических болезней сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и периферической нервной систем.

Низкая влажность также является неблагоприятным фактором для здоровья человека, так как негативно воздействует на кожу и слизистые оболочки, делая человека более восприимчивым к различным вирусам и бактериям. В то же время высокая влажность, особенно вместе с высокой температурой воздуха, приводит к ухудшению общего состояния. Длительное воздействие этого фактора способствует снижению иммунитета и обострению хронических заболеваний.

— Особенно страдают люди с хроническими заболеваниями лёгочной, сердечно-сосудистой, костно-мышечной систем и различными кожными заболеваниями, — отметили в сообщении.

В ведомстве отметили, что в местах с повышенной влажностью быстро появляется сырость, серая плесень, которая поражает мебель, стены, потолки и также отрицательно сказывается на здоровье, вызывая аллергические реакции и заболевания органов дыхания.

Жильцам домов напомнили, что им также необходимо соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха — не оставлять в подъезде открытыми окна, не демонтировать полотенцесушители, не срезать или наращивать секции батареи, не объединять комнаты с балконами и лоджиями. Все эти действия необходимо согласовывать в установленном порядке.

Ранее эксперты рассказали, как сэкономить на оплате отопления.