Пассажир рейса, совершившего экстренную посадку в Омске, умер в полёте

Пассажир рейса Красноярск — Москва, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Омска накануне вечером, скончался ещё во время полёта. Об этом сообщает ТАСС.

— Пассажир скончался в полёте, не долетев до Омска. Его пытались реанимировать, но безуспешно, — сказал представитель Минздрава Омской области.

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Сибирь" со 142 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Омска вечером восьмого октября. Отмечается, что пассажир чувствовал себя плохо ещё до полёта.