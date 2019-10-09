В Якутске задержали "подрывников" банкомата в научном институте

Установлено, что ранее они оба уже находились в местах лишения свободы за разбойные нападения.

В Якутске полицейскими были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в попытке ограбления научно-исследовательского института. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, 7 октября около 07:30 мужчины ворвались в здание, обезвредили охранницу перцовым газом и попытались добраться до денег в банкомате.

Как передаёт КП, чтобы вскрыть банкомат, грабители решили проявить смекалку и подсоединили к нему газовый баллон в надежде повредить корпус взрывом. Однако вместо желаемого им удалось лишь сорвать с него декоративные элементы.

На громкие звуки пришла ещё одна женщина, работающая в институте уборщицей, которой также досталось из перцового баллончика. После этого горе-грабители решили оставить начатое и скрылись в неизвестном направлении.

Позже правоохранители вышли на след злоумышленников, которыми оказались ранее судимые за разбойное нападение местные жители 37 и 38 лет. Оба подозреваемых помещены в изолятор временного содержания, против них возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".