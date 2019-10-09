Россиянам предложили альтернативу отдыху в переполненной Турции

Вместо Турции россияне могут отправиться в страны Средиземноморья, в частности на Кипр. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, комментируя слишком высокий спрос на отели Антальи, из-за которого там временно приостановили продажи.

— Начиная от Балканских стран — это Черногория, Хорватия, а также Италия, которая будет уже чуть дороже, и Греция. В общем-то, предлагают достойный продукт, сопоставимый, — сказал Барзыкин.

Эксперт также посоветовал обратить внимание на курорты Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Доминикану.

Ранее туроператоры сообщили, что многие гостиницы в Анталье уже загружены на 100%.