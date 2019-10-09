Ким Чен Ын впервые появился на публике после срыва переговоров с США

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил сельскохозяйственную ферму в одной из воинских частей, сообщает ЦТАК.

Как уточняется, появление северокорейского лидера на публике стало не только первым выходом в свет за месяц, но и первым после срыва переговоров с США в Стокгольме.

Ким Чен Ын осмотрел новую теплицу, ознакомился с положением селекции и выращивания сельскохозяйственных культур.

Ранее СМИ сообщали, что делегация северокорейских дипломатов в субботу находилась в Стокгольме и проводила официальные рабочие переговоры с США, однако покинула встречу досрочно. Посол по особым поручениям МИД страны Ким Мён Гиль сообщил о провале переговорного процесса.