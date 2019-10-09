Иркутская чиновница, назвавшая "быдлом" жителей Тулуна, нашла работу в музее

Алашкевич займётся развитием учреждения в посёлке Тальцы в 41 километре от Иркутска.

Экс-глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, назвавшая жителей пострадавшего от паводка Тулуна быдлом, устроилась на новую работу. Как сообщили Лайфу в Архитектурно-этнографическом музее "Тальцы", Алашкевич заняла должность заместителя директора учреждения.

Музей "Тальцы", основанный в 1969 году, представляет собой уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX веков. Он находится в одноимённом посёлке в 41 километре от Иркутска. Алашкевич займётся развитием учреждения.

Напомним, ранее в Сети появилась запись, на которой слышен голос, очень похожий на голос чиновницы. Женщина рассказывает о пострадавших от паводка жителях Тулуна в резких выражениях. Среди прочего звучат фразы: "Вся эта бичевня", "Вот это быдло", "Одеты чёрт-те как", "Два класса образования". После скандала Алашкевич написала заявление об увольнении.