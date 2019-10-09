ФСБ разоблачила "благотворительную организацию", спонсировавшую ИГИЛ

Члены объединения под видом благотворительности смогли собрать более 6 млн и постепенно переводили эту сумму террористам в Сирию.

Сотрудники ФСБ РФ обнаружили и ликвидировали организацию, спонсировавшую деятельность террористических организаций "Имарат Кавказ"* и ИГИЛ*. Об этом Лайфу рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Объединение действовало в девяти регионах страны: в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области.

Под видом благотворительности злоумышленники смогли собрать более 6 млн рублей и постепенно переводили эту сумму террористам в Сирии. В организацию входило более 100 сторонников ИГИЛ. Преступная деятельность велась с использованием мессенджера Telegram.

Также в организации состояли участники вооружённого нападения на Нальчик, спланированного под руководством Шамиля Басаева.

В квартирах задержанных была обнаружена экстремистская литература, 10 телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными и отчётная документация о перечислении денег.

* Организации запрещены на территории России по решению Верховного суда.