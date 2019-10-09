В Кузбассе двое детей выжили после падения с четвёртого этажа

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Фото © Flickr/FalconPhotography

Семья пострадавших характеризуется удовлетворительно. В СКР рассказали, что на учёте она не состояла.

В Киселёвске Кемеровской области двое малолетних детей — шестилетняя девочка и её двухлетний брат — выпали с балкона четвёртого этажа, когда их родители вышли в магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Брат с сестрой открыли окно балкона, вероятно, играя, упали с высоты четвёртого этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь, — говорится в сообщении.

Пострадавшие доставлены в одну из больниц Кемеровской области с травмами различной степени тяжести. Как сообщает СКР, семья характеризуется удовлетворительно. На профилактических учётах она не состояла. По факту инцидента начата доследственная проверка.

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