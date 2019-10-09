Щенок случайно "расстрелял" женщину

44-летняя Тина Спринтер была доставлена в местную больницу после странного происшествия.

44-летнюю Тину Спринтер из Оклахомы доставили в больницу после случайного выстрела щенка из пистолета ей в ногу. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина вместе со спутником и его семимесячным лабрадором Молли ехала в машине и остановилась, чтобы пропустить поезд. После того как состав прошёл, собака резко вскочила на подлокотник на переднем сиденье, где находился пистолет. В результате этого прыжка оружие выстрелило в ногу Тине.

Мужчина успел остановить кровотечение с помощью ремня безопасности, пока они дожидались медиков. Сейчас женщина находится в больнице.

— Я впервые слышу о собаке, стреляющей в человека, — сказал полицейский, узнав о происшествии.

При осмотре машины офицеры обнаружили следы выстрела под подлокотником, что, по их словам, подтвердило рассказ пострадавшей и её спутника.