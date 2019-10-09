В Кургане нашли подпольный крематорий с фрагментами тел

Там утилизировали человеческие останки и трупы животных. По большей части — усыплённых кошек и собак.

На одной из заброшенных площадок в Кургане нашли подпольный крематорий, где сжигали медицинские отходы, а также фрагменты человеческих тел и туши животных. Об этом сообщает издание Znak.

Несмотря на копоть и запах гнили, которые досаждали местным жителям, ни в территориальном управлении Роспотребнадзора, ни в прокуратуре, ни в мэрии о старом заброшенном складе по улице Омской не знали.

Бывший работник "подпольного крематория" рассказал, что отходы везли грузовиками не только из Кургана, но и из медицинских учреждений соседних областных центров — Тюмени и Челябинска.

По данному факту Курганская межрайонная прокуратура уже проводит проверку. Работники прокуратуры выехали на объект, всё сфотографировали и задокументировали. В настоящее время они заканчивают опечатывать помещение крематория.

Параллельно с этим полицейские выясняют, кому принадлежит объект. В ближайшее время правоохранители собираются опросить свидетелей, после чего передадут данные следователям.