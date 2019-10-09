Сеть финансистов ИГИЛ возглавляли брат и сестра из Кабардино-Балкарии

Они создали группу в мессенджере "Телеграм" и приглашали всех заинтересованных лиц.

"Благотворительную организацию", собиравшую средства для террористической организации ИГИЛ*, возглавляли брат и сестра. Об этом сообщает СКР.

В ходе предварительного следствия сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего мужчину и его 30-летнюю сообщницу.

— По версии следствия, с февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации ИГИЛ через сеть Интернет, — уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным ведомства, злоумышленники создали группу в мессенджере "Телеграм" и приглашали в неё всех заинтересованных.

Ранее стало известно, что ФСБ разоблачила "благотворительную организацию", спонсировавшую ИГИЛ. Членам преступного объединения, в котором состояло около 100 человек, удалось собрать более шести миллионов рублей. Средства направляли в Сирию.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.