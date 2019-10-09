ФСБ показала, как задерживали "спонсоров" ИГИЛ

В квартирах задержанных были обнаружены экстремистская литература, 60 банковских карт и шесть тысяч долларов наличными.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео задержания и обысков членов группы, спонсировавшей террористические организации ИГИЛ* и "Имарат Кавказ"*. Лайф публикует кадры операции силовиков.

Напомним, что объединение действовало в девяти регионах страны. Членам группы удалось собрать шесть миллионов рублей под видом благотворительности. В квартирах задержанных были обнаружены экстремистская литература, 10 телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными и отчётная документация о перечислении денег.

Также в СКР рассказали, что группу создали брат и сестра из Кабардино-Балкарии.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России по решению Верховного суда.