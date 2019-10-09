Врач рассказал, как с помощью воды и лаванды бороться с осенней хандрой

Также медик посоветовал бороться с сонливостью и проводить больше времени на свежем воздухе.

Справиться с осенней хандрой помогут зарядка, зелёный чай и ароматические масла. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— Утро хорошо начать хотя бы с небольшой зарядки. Упражнения помогут насытить кровь кислородом и проснуться. Если нет противопоказаний из-за наличия хронических заболеваний, то полезен контрастный душ. Утром организм обезвожен, поэтому до утреннего кофе полезно выпить стакан чистой воды, — отметил он.

По его словам, необходимо проветривать помещение и уделять свободное время прогулкам на свежем воздухе. Это также очень эффективно в борьбе с хандрой. Кроме того, бодрящим эффектом обладают некоторые ароматические масла.

— Достаточно капнуть на салфетку каплю масла лимона, лаванды, розмарина, жасмина, сосны и положить на рабочий стол. Возьмите с собой на работу горсть орехов и фрукты, которые тоже дадут дополнительную энергию, — добавил медик.

Напомним, сегодня, 9 октября, синоптики пообещали москвичам обложные дожди и сильную облачность. Но уже на следующей неделе к жителям столицы вернётся сентябрьское тепло.