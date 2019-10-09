В России впервые за год упали цены на авто с пробегом

Снижение стоимости на автомобили было зафиксировано в 12 крупных городах страны.

Стоимость подержанных автомобилей упала в 12 крупнейших городах России. Средняя цена машины на вторичном рынке в третьем квартале 2019 года составила 370 тысяч рублей. Это на 1,1% меньше относительно прошлого года и на 1,1% ниже по сравнению со вторым кварталом текущего года.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование специалистов "Авито", лидером по доступности машины стал Волгоград с ценником 347 000 рублей, что на 6% дешевле, чем по всей стране.

Также купить авто дешевле можно в Омске, Воронеже и Ульяновске. А вот городами с самой высокой стоимостью авто по-прежнему остаются Москва, Красноярск, Пермь и Казань. Также в этот список попал Краснодар.

Ранее Лайф писал о самых популярных автомобилях с пробегом на отечественном рынке по итогам первого полугодия 2019 года.