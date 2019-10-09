В Польше заявили, что российский спецназ "хорош как никогда"

Эксперт восхитился профессионализмом военных и постарался объяснить, какие факторы положительно отразились на эффективности российских бойцов спецназа.

Российский спецназ ещё никогда не был так хорошо обучен и оснащён, как сейчас. Такое мнение выразил польский военный эксперт Марчин Гавенда в своей статье, опубликованной в издании Defence24.

По его словам, Силы специального назначения РФ способны проводить самые разные операции, пользуясь разными методами и инструментами для достижения цели. По словам Гавенды, долгие годы устаревшая экипировка являлась значительным недостатком спецназа, однако теперь ситуация изменилась.

— Появились современные и опробованные в бою вооружения, а также индивидуальная и групповая экипировка производства как западных, так и российских компаний, — отметил он.

Среди наиболее передового оснащения эксперт назвал тепловизоры, прицелы, приборы ночного видения, многофункциональные средства наблюдения, лазерные дальномеры и другие устройства. Кроме того, он обратил внимание и на современную технику, которая находится в распоряжении спецподразделений и способствует повышению её эффективности.

Польский эксперт также выразил мнение, что эффективность российского спецназа была повышена благодаря боевым действиям в Сирии, где военные проводили операции в разных условиях.

В заключение Гавенда отметил, что переход на контрактную систему службы также положительно отразился на уровне профессионализма спецназа.