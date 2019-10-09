Лавров заявил об "очень опасной игре" США в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о противоречивых действиях Штатов в Сирии и их "опасной игре" на территории республики. Об этом министр сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

— Американцы организовывали квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность, жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему, причём таким образом её продвигали, что это вызывало возражение у арабских племён, проживавших на этих территориях. Это очень опасная игра, — заявил Лавров.

Кроме того, действия Вашингтона в Сирии он оценивает как противоречивые и отражающие недоговороспособность Штатов.

Ранее глава МИД РФ отмечал, что Штаты "нагнетают страсти вокруг Идлиба в Сирии".