Житель Подмосковья расправился с женой, родившей мёртвого ребёнка

Житель Московской области подозревается в жестоком убийстве жены, родившей мёртвую дочь. О трагическом инциденте сообщает "Комсомольская правда".
2 октября у женщины начались схватки, однако пара не вызвала скорую, роды проходили дома. Ребёнок родился мёртвым. Причина гибели малыша не уточняется.
После этого супруги положили тело дочери в обувную коробку и похоронили её на кладбище в могиле родственников. Через несколько дней мужчина жестоко избил жену, и она скончалась в той же квартире, где родила ребёнка.
Экспертиза показала, что женщина была убита 6 октября. Её тело пролежало в квартире двое суток, прежде чем было обнаружено 8 октября.
Позднее правоохранители нашли тело умершего малыша. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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