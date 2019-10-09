Житель Подмосковья расправился с женой, родившей мёртвого ребёнка

Тело потерпевшей пролежало в доме двое суток, прежде чем было обнаружено 8 октября.

Житель Московской области подозревается в жестоком убийстве жены, родившей мёртвую дочь. О трагическом инциденте сообщает "Комсомольская правда".

2 октября у женщины начались схватки, однако пара не вызвала скорую, роды проходили дома. Ребёнок родился мёртвым. Причина гибели малыша не уточняется.

После этого супруги положили тело дочери в обувную коробку и похоронили её на кладбище в могиле родственников. Через несколько дней мужчина жестоко избил жену, и она скончалась в той же квартире, где родила ребёнка.

Экспертиза показала, что женщина была убита 6 октября. Её тело пролежало в квартире двое суток, прежде чем было обнаружено 8 октября.

Позднее правоохранители нашли тело умершего малыша. Обстоятельства происшествия устанавливаются.