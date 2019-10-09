Медведев призвал обеспечить в сёлах комфортную жизнь, как в городах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал госпрограмму, задачей которой будет организация комфортной жизни в сёлах, как и в городах. Об этом глава правительства заявил на открытии агропромышленного форума "Золотая осень".

— Со следующего года стартует новая государственная программа, в которой мы продолжаем строить жильё, дороги, проводить газ, воду, благоустраивать сельские территории — в общем, стараться делать всё, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе, — заявил Медведев, добавив, что это требует больших затрат и серьёзных усилий.

Также глава правительства вручил награды 16 работникам сельского хозяйства за их вклад в развитие отрасли и многолетний труд.

Первый Международный агропромышленный форум проходит в рамках Недели агропромышленного комплекса.