Топ-менеджер "Вертолётов России" выпал из окна, засмотревшись на белок

48

Фото © "Вертолёты России"

Заместитель гендиректора компании "Вертолёты России" Игорь Чечиков выпал из окна своего подмосковного коттеджа. Сейчас мужчина находится в реанимации с переломом основания черепа. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл 5 октября в элитном посёлке в Подмосковье. Чечиков выпал со второго этажа своего дома. Как уточняет "Комсомольская правда", мужчина пытался сфотографировать из окна белок, но не удержал равновесие и рухнул вниз. По данным издания, Чечиков в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения.

Упавшего мужчину под окнами обнаружила жена и вызвала скорую. По факту инцидента проводится проверка.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×