Топ-менеджер "Вертолётов России" выпал из окна, засмотревшись на белок

Заместитель гендиректора компании "Вертолёты России" Игорь Чечиков выпал из окна своего подмосковного коттеджа. Сейчас мужчина находится в реанимации с переломом основания черепа. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл 5 октября в элитном посёлке в Подмосковье. Чечиков выпал со второго этажа своего дома. Как уточняет "Комсомольская правда", мужчина пытался сфотографировать из окна белок, но не удержал равновесие и рухнул вниз. По данным издания, Чечиков в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения.

Упавшего мужчину под окнами обнаружила жена и вызвала скорую. По факту инцидента проводится проверка.