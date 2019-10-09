Фонд борьбы с коррупцией Навального включён в список иностранных агентов

Ранее Следственный комитет возбудил против организации уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей.

Минюст объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

— Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведённого Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за её деятельностью, — информирует пресс-служба Минюста.

Напомним, что в августе текущего года Следственный комитет возбудил против ФБК уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей. Следствие считает, что сотрудники фонда для легализации сомнительных миллионов через банкоматы вносили деньги на свои счета и переводили их на текущие расчётные счета организации.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение об аресте банковского счёта Фонда борьбы с коррупцией и запрет распоряжаться денежными средствами до 3 февраля 2020 года.